2018-06-25T11:55:54+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

"Российский Златан Ибрагимович": На Западе восхищаются игрой Артема Дзюбы

Российский центрфорвард своей игрой будоражит умы футбольных специалистов
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Игрок сборной России по футболу Артем Дзюба (в центре)Игрок сборной России по футболу Артем Дзюба (в центре)Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В СМИ продолжают восторгаться игрой российской футбольной дружины на Чемпионате мира по футболу-2018. Накануне американский спортивный канал ESPN опубликовал развернутый материал, посвященный Артему Дзюбе, который отличился двумя фантастическими голами в ворота команд Саудовской Аравии и Египта.

В частности, журналисты телеканала отметили мастерство российского игрока и его умение генерировать команде идеи, которые уже несколько раз приводили ко взятию ворот.

"Дзюба – это наиболее противоречивый игрок российской сборной, готовый совершить любые подвиги", чтобы взять реванш и оказаться в центре внимания прессы. Он любит производить впечатление и особенно мотивирован, когда необходимость проявить себя становится острой", - отметили американские журналисты.

Кроме того, они связали манеру игры Дзубы с звездой мирового футбола, экс-лидером сборной Швеции Златаном Ибрагимовичем, отметив наличие схожих черт у обоих футболистов. По мнению западных спортивных специалистов, россиянин, как и именитый швед, возвышаясь и навязывая физическую борьбу в рамках правил, обладает достойными техническими навыками и хорошим видением игры, сообщает сайт «Утро.ру».

Чемпионат мира по футболу 2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. В первых двух встречал группового турнира россияне уверенно переиграли саудитов и египтян со счетом 5:0 и 3:1 соответственно. 25 июня сборная России сразится с командой Уругвая за первое место в группе А.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых этапировали в колонию
Американские ученые воссоздали мозг неандертальца
Будапешт указал Киеву на угнетение венгров в Закарпатье
В столичном метро восстановили движение на салатовой ветке
Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на должность президента Турции
Штрафы за нарушения ПДД до 3 тысяч рублей банки будут списывать со счета автоматически
Сирийские войска отразили атаку "ан-Нусры"* на несколько населенных пунктов
Работников московских больниц обучат этике общения
Ученые создали лекарство, которое останавливает развитие рака
Глава Минтруда не исключил роста выплат работающим женщинам в декрете
Минсельхоз Казахстана запретил ввоз продукции 36 российских птицефабрик
В Госдуме прокомментировали слова украинского депутата об обнищании Украины
Француженка случайно пересекла американо-канадскую границу и отправилась на две недели в тюрьму
В Нигерии во время битвы за воду погибли почти 100 человек