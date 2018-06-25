"Российский Златан Ибрагимович": На Западе восхищаются игрой Артема Дзюбы

СЕГОДНЯ 11:55 2018-06-25T11:55:54+03:00

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В СМИ продолжают восторгаться игрой российской футбольной дружины на Чемпионате мира по футболу-2018. Накануне американский спортивный канал ESPN опубликовал развернутый материал, посвященный Артему Дзюбе, который отличился двумя фантастическими голами в ворота команд Саудовской Аравии и Египта.

В частности, журналисты телеканала отметили мастерство российского игрока и его умение генерировать команде идеи, которые уже несколько раз приводили ко взятию ворот.

"Дзюба – это наиболее противоречивый игрок российской сборной, готовый совершить любые подвиги", чтобы взять реванш и оказаться в центре внимания прессы. Он любит производить впечатление и особенно мотивирован, когда необходимость проявить себя становится острой", - отметили американские журналисты.

Кроме того, они связали манеру игры Дзубы с звездой мирового футбола, экс-лидером сборной Швеции Златаном Ибрагимовичем, отметив наличие схожих черт у обоих футболистов. По мнению западных спортивных специалистов, россиянин, как и именитый швед, возвышаясь и навязывая физическую борьбу в рамках правил, обладает достойными техническими навыками и хорошим видением игры, сообщает сайт «Утро.ру».

Чемпионат мира по футболу 2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. В первых двух встречал группового турнира россияне уверенно переиграли саудитов и египтян со счетом 5:0 и 3:1 соответственно. 25 июня сборная России сразится с командой Уругвая за первое место в группе А.