2018-06-25T14:58:49+03:00
В мире

Президент Молдавии Игорь Додон отменил свой визит в США

Глава государства заявил, что перенес поездку в Вашингтон на неопределенный срок
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Президент Молдавии Игорь ДодонПрезидент Молдавии Игорь ДодонФото: Сергей СЕДЛЕЦКИЙ
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Визит президента Молдавии Игоря Додона в США, намеченный на 1 июля 2018 года, не состоится. О переносе визита сообщил сам руководитель молдавского государства.

Уточняется, что визит перенесен на неопределенный срок и по причинам нестабильной обстановки в Молдавии. О своем решении Додон проинформировал представителя посольства США в Кишинёве Джулию Стаффт.

«Проинформировал представителей США о переносе моего визита в Соединённые Штаты», - написал молдавский лидер на своей странице в Facebook.

22 июня, Генассамблея ООН в своей рекомендательной резолюции призвала Россию вывести свои миротворческие войска из Приднестровья. Документ был принят по инициативе молдавского правительства, без учета мнения лидера страны.

На следующий день, 23 июня, президент Молдавии Игорь Додон назвал принятое Генассамблеей решение «опасным антироссийским демаршем и провокацией», которое грозит дестабилизировать относительно спокойную обстановку в стране.

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