Додон назвал резолюцию ООН по Приднестровью антироссийским демаршем

СЕГОДНЯ 13:26 2018-06-23T13:26:44+03:00

По мнению молдавского лидера, правящая коалиция пытается укрепить свои внутриполитические позиции перед парламентскими выборами

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В субботу, 23 июня, президент Молдавии Игорь Додон назвал антироссийским демаршем принятую накануне Генассамблеей ООН резолюцию о выводе российских войск из Приднестровья.

«Правительство Молдавии совершило очередной антироссийский демарш, инициировав вчерашнее голосование в ООН», - написал Додон на своей странице в Facebook.

Как считает молдавский лидер, используя международные платформы, правящая коалиция пытается укрепить свои внутриполитические позиции перед парламентскими выборами, которые должны состояться в республике в конце ноября текущего года. «Правящая коалиция использует международные платформы в попытках укрепить свои серьезно пошатнувшиеся внутриполитические позиции перед выборами. <…> Подобная пиар-акция Демократической партии не будет иметь никакого практического значения», - добавил Игорь Додон

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 22 июня, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о выводе российских войск из Приднестровья без оговорок и предварительных условий. Этот документ был принят по инициативе молдавского правительства. Его поддержали 64 страны, «против» проголосовали 14 государств, а еще 83 - воздержались.