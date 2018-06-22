Молдова через ООН призвала Россию вывести миротворцев из Приднестровья

СЕГОДНЯ 22:00 2018-06-22T22:08:03+03:00

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Генеральная ассамблея (ГА) ООН приняла простым большинством резолюцию с призывом вывести российских миротворцев из непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР), которую предложила Республика Молдова. За резолюцию проголосовало 64 страны, против нее выступили 15 государств, еще 83 члена ООН воздержались. Ранее министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии (так полностью называется должность главы МИД Молдавии) Тудор Ульяновский сообщил, что секретариатом ООН был зарегистрирован проект резолюции о выводе российских войск из Приднестровья. Текст резолюции сочинялся дипломатами Молдовы не самостоятельно, что неудивительно, а в соавторстве с их коллегами из Грузии, Канады, Латвии, Литвы, Румынии, Украины и Эстонии. Все та же русофобская компания.

- Нынешняя инициатива молдавской делегации, если она будет реализована, идёт вразрез с предпринимаемыми под эгидой ОБСЕ усилиями по урегулированию в Приднестровье. Будет нанесён серьёзный, если не сказать непоправимый, урон репутации Генеральной ассамблеи ООН, - заявил еще до голосования первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Но голос разума не был услышан.

Обязывает ли это голосование к чему бы то ни было Россию? По большому счету нет. Хотя в тексте резолюции и содержится «настоятельный призыв» к России вывести своих военнослужащих «без оговорок и дальнейшего промедления», процесс урегулирования Приднестровского конфликта осуществляется вместе с ОБСЕ, и российские военные имеют на нахождение на территории ПМР соответствующий мандат. Напомним, что на территории ПМР расположена оперативная группа российских ВС, которая является правопреемницей 14-й общевойсковой армии ВС РФ. Задач у российских военных всего две – осуществлять миротворческую миссию и охранять гигантские склады с боеприпасами.

Так вот, по существующей и принятой схеме урегулирования, Тирасполь имеет такое же право голоса, как и Кишинев, и без его участия никаких решений приниматься не может, несмотря на то, что ПМР является не признанным мировым сообществом государством. Между тем, никто эту инициативу с Тирасполем не согласовывал. Инициатива Кишинева свидетельствует о том, что нынешним проевропейским и прорумынским властям Молдовы как ничто иное нужно сейчас обострение ситуации в регионе, чтобы иметь возможность отменить или перенести грядущие парламентские выборы, на которых велика вероятность их проигрыша. Похоже, они согласны даже на войну, лишь бы самим уйти от грядущей ответственности за коррупцию, развал экономики страны и прочие деяния. Все предыдущие инициативы по ограничению российских СМИ, по запрету русского языка и по уничтожению молдавского языка не достигли желаемого эффекта, а значит, пора увеличивать ставки.

Свой интерес имеется и у Украины. Вывоз боеприпасов со складов в Россию в нынешней ситуации, более того, часть боеприпасов надо будет утилизировать на месте. То есть, если российские войска будут уходить, то вооружения и боеприпасы надо будет оставить на месте, а ВСУ уже долгое время испытывают дефицит и в том, и в другом.

Вот только мечтать всем этим господам из вышеупомянутых стран группы «авторов резолюции – противников России» об этом явно не стоит. Резолюции ГА ООН не имеют обязательного для исполнения характера. В отличие от решений Совета Безопасности ООН. И Россия может просто отмахнуться от досадливого жужжания у ее уха. Что же касается остальных европейских стран, проголосовавших за резолюцию, то, наверное, им мало проблем с мигрантами, кризисом и т.д., если они захотели разжечь практически в центре Европы еще один вооруженный конфликт. Который неминуемо перекинется из Молдавии в Румынию и на Украину. И для начала всем им стоит вспомнить, что тот конфликт в Приднестровье, который не могут урегулировать полностью и поныне, погасили и из горячей фазы в холодную сумели перевести только российские войска.