В России рассматривают идею создания сверхмощной ядерной торпеды

СЕГОДНЯ 15:37 2018-06-25T15:37:43+03:00

Об этом сообщил один из создателей торпедного оружия в стране Шамиль Алиев

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Один из создателей торпедного оружия в России Шамиль Алиев сообщил, что в стране пересматривают идею академика Андрея Сахарова о создании сверхмощной торпеды с ядерным боезарядом.

"Сейчас вообще есть тенденция возвращения к нереализованным ранее идеям... заново пересматриваются взгляды Сахарова на изготовление торпед длиной 24 метра, диаметром полтора метра с ядерной боеголовкой и дальностью хода 50 километров", — рассказал Алиев.

Он отметил, что задача этого соответствует концепции Сахарова — "уничтожение объектов на побережье при помощи взрыва в воде".

Алиев напомнил, что ни одна разведка не опровергала создание Россией новейших видов вооружений, таких как гиперзвуковая система "Авангард".

"Преувеличивать или приуменьшать — это дело дипломатов. Но когда Россия говорит об оружии, то весь мир прекрасно знает, что Россия умеет его делать. Сирия тому подтверждение", — добавил специалист, передает РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, 22 марта завершилось народное голосование по выбору наименований для новейшего российского оружия. Так, гиперзвуковая крылатая ракета с малогабаритной ядерной энергоустановкой и неограниченной дальностью полета получила имя «Буревестник». Самое быстрое в мире океанское необитаемое ударное судно, способное на глубинах более 1000 метров доставить ядерный заряд к любому континенту, стало называться «Посейдон».

Россияне выбрали названия для нового оружия