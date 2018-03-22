2018-03-22T21:58:31+03:00
Политика

«Буревестник» - плохая весть для ПРО: россияне выбрали название для новейшего оружия

Вечером 22 марта народное голосование по выбору имен новейшему российскому оружию завершилось [видео]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Определились лидеры народного голосования по названиям новейших российских ракет.Определились лидеры народного голосования по названиям новейших российских ракет.
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В начале марта Владимир Путин предложил гражданам страны выбрать названия новейшим системам российского вооружения. И с того момента сайт Минобороны России обрабатывал за час более 20 тысяч обращений. А за 9 дней голосования на интернет-ресурс ведомства поступило более 7,6 миллионов предложений!

Встречались и весьма неожиданные: «Летающий ватник», «Кракен», «Язь», «Вий», «Офтальмолог».

К вечеру четверга определились лидеры голосования.

Голосование по названиям проходило на сайте Минобороны РФ.

Голосование по названиям проходило на сайте Минобороны РФ.

Самая острая конкуренция шла за выбор имени для гиперзвуковой крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергоустановкой и неограниченной дальностью полета. Больше всего голосов (747554 голоса) набрал «Буревестник». С ним жестко конкурировали «Пальмира» и «Сюрприз» - тоже перевалили отметку в 700 тысяч.

Самое быстрое в мире океанское необитаемое ударное судно, которое способно на глубинах более 1000 метров доставить ядерный заряд к любому континенту, получил имя морского божества «Посейдон» (152 871 голос). Немногим меньше интернет-пользователей ассоциировали этот аппарат с «Авророй» - так звали богиню утренней зари в римской мифологии и легендарный революционный крейсер. А 120 с лишним тысяч участников голосования выступали за «Прибой».

Океанская многоцелевая система с беспилотными подводными аппаратами.

Боевой лазерный комплекс, способный лишать ориентиров любые воздушные цели противника - отныне «Пересвет», в честь монаха-воина Александра Пересвета, чей поединок поднял дух русского войска перед Куликовской битвой. Но он мог получить имена мифического змея «Василиск» или «Блик».

Крылатая ракета неограниченной дальности с ЯЭУ.

По итогам голосования новейшему российскому оружию выбрали звучные имена. Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

По итогам голосования новейшему российскому оружию выбрали звучные имена.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Крылатая ракета неограниченной дальности с именем морской птицы средней величины «Буревестник» может преодолеть любую противовоздушную оборону вероятного противника, найти свою жертву, и если прикажут - точно спикировать. А если нет - будет летать дальше...

Вскоре официальные названия современных видов российского оружия попадут в учебные материалы военных вузов по всему миру.

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А всего поступило 245 тысяч вариантов имен. Военное ведомство выбрало по 50 самых популярных к каждому из вооружений и объявило финальное голосование. Итог будет подведен 16 марта. (подробно)

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В соцсетях уже предлагают свои названия. От грозных: «Возмездие» или «Контрудар» до романтических: «Ромашка», «Глубина»... Или еще: «Майор Филипов», «За пацанов!», «За санкции»...

«Комсомольская правда» так же предлагает своим читателям придумать названия новым ракете, боевому лазеру и подводному беспилотнику. (подробнее)

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