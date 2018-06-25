Матч Уругвай - Россия: Кавани и Суарес выйдут с первых минут в атаке уругвайцев на матч
Стал известен стартовый состав южноамериканцев на игру
Луис Суарес - в основном составе сборной Уругвая на игру с Россией.Фото: REUTERS
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Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес не жалеет никого из своих лидеров. Эдинсон Кавани и Луис Суарес будут испытывать на прочность защиту сборной России в матче 3 тура ЧМ-2018 с первых же минут поединка. Стал известен стартовый состав Уругвая на игру против россиян.
Полностью стартовый сборной Уругвая, номинальных "хозяев" этой игры выглядит так: Муслера (вратарь), Годин (капитан), Бентанкур, Нандез, Суарез, Торрейра, Весино, Лаксальт, Коатес, Кавани, Касерес.
Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Уругвай - Россия из Самары.