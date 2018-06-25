На юге Франции произошла стрельба
25 июня неизвестные на окраине города Монпелье во Франции произошла стрельба. В результате один человек получил множественные огнестрельные ранения и был госпитализирован в городскую больницу в критическом состоянии. В момент ЧП 20-летний парень находился недалеко от киосков рядом с остановкой трамвая. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Информации о местанахождении злоумышленников и причинах стрельбы нет. Как сообщает региональная газета Midi Libre, на данный момент район оцеплен полицией.
По информации телеканала BFMTV основной версией является криминальная разборка.
Напомним, что ранее сайт kp.ru писал о стрельбе, произошедшей в ночном клубе Medusa в Бодруме, Турции. В результате происшествия погибли два человека – владелец заведения и выступавшая певица Хаджер Тюлю. Четыре человека получили ранения.