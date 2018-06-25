На юге Франции произошла стрельба

СЕГОДНЯ 16:47 2018-06-25T16:47:45+03:00

Во время стрельбы на юге Франции пострадал один человек. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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25 июня неизвестные на окраине города Монпелье во Франции произошла стрельба. В результате один человек получил множественные огнестрельные ранения и был госпитализирован в городскую больницу в критическом состоянии. В момент ЧП 20-летний парень находился недалеко от киосков рядом с остановкой трамвая. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Информации о местанахождении злоумышленников и причинах стрельбы нет. Как сообщает региональная газета Midi Libre, на данный момент район оцеплен полицией.

По информации телеканала BFMTV основной версией является криминальная разборка.

Напомним, что ранее сайт kp.ru писал о стрельбе, произошедшей в ночном клубе Medusa в Бодруме, Турции. В результате происшествия погибли два человека – владелец заведения и выступавшая певица Хаджер Тюлю. Четыре человека получили ранения.