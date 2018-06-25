2018-06-25T17:14:37+03:00
Политика

В Госдуме заявили о готовности России работать с новым главой ПАСЕ

Ранее председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы стала швейцарский парламентарий Лилиан Мори Паскье
Дарья ИВАШКИНА
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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид СлуцкийГлава комитета Госдумы по международным делам Леонид СлуцкийФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В Госдуме прокомментировали новость о том, что на должность нового председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) утвердили депутата из Швейцарии Лилиан Мори Паскье.

Как заметил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, швейцарский парламентарий «известна своим сдержанным и критическим отношением к России». Однако, как подчеркнул политик, наша страна готова к конструктивному взаимодействию с новым главой ПАСЕ.

При этом Слуцкий выразил надежду на продолжение диалога по преодолению кризиса в отношениях Москвы и Страсбурга. Между тем позиция России, по словам политика, остается неизменной. «Со своей стороны мы продолжаем настаивать на отмене санкционных статей регламента ПАСЕ, позволяющих лишать ключевых полномочий национальные делегации, прежде всего права голоса», - цитирует председателя международного комитета Госдумы ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru¸ в 2014 году Россию лишили право голоса в ПАСЕ, а также запретили нашим парламентариям участвовать в работе руководящих органов Парламентской ассамблеи Совета Европы. В ответ РФ приостановила участие в деятельности ассамблеи и отказалась подавать заявку на подтверждение своих полномочий.

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