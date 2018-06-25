2018-06-25T19:12:04+03:00
Общество

Суд продлил Навальному испытательный срок на год по делу «Кировлеса»

Также блогера обязали четыре раза в месяц являться в органы ФСИН для регистрации
Дарья ИВАШКИНА
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Блогер Алексей НавальныйБлогер Алексей НавальныйФото: Евгения ГУСЕВА
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В понедельник, 25 июня, Симоновский суд Москвы продлил на один год испытательный срок Алексею Навальному в рамках дела о растрате на предприятии «Кировлес». Кроме того, блогера обязали являться в органы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) для регистрации четыре раза в месяц - каждый рабочий понедельник.

Таким образом, суд удовлетворил представление столичного управления ФСИН. «Представление <..> о продлении испытательного срока и возложении дополнительной обязанности на условно осужденного Навального удовлетворить», - цитирует судью Светлану Туманину ТАСС.

Стоит отметить, что поводом для продления испытательного срока стал тот факт, что условно осужденный блогер неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в феврале прошлого года Ленинский суд Кирова после повторного рассмотрения дела о хищении средств компании «Кировлес» приговорил Алексея Навального к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года и штрафу в 500 тысяч рублей.

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