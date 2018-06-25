Члены ОНК посетили в СИЗО предполагаемую шпионку Карину Цуркан

СЕГОДНЯ 21:09 2018-06-25T21:09:44+03:00

Как выяснилось, подозреваемая не признает своей вины и гордится своей работой в «Интер РАО»

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Члены московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) рассказали о посещении в СИЗО «Лефортово» подозреваемой в шпионаже Карины Цуркан.

Как выяснилось, член правления «Интер РАО» содержится в двухместной стандартной камере: вместе с ней там находится еще женщина в возрасте. При этом серьезных жалоб на условия содержания у Цуркан нет. «Единственное, ей тяжело с питанием, так как она вегетарианка и есть тюремную еду не может», - заметила зампредседателя столичной ОНК Ева Меркачева.

Кроме того, по словам Меркачевой, предполагаемая шпионка не признает своей вины и гордится своей работой в «Интер РАО». «Мы не говорили о ее уголовном деле, но Карина обмолвилась, что гордится всем тем, чем она занималась, где работала, что делала и что ей ни за что не стыдно», - цитирует заместителя главы ОНК Москвы «Интерфакс».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 19 июня Лефортовский суд Москвы арестовал Карину Цуркан, в отношении которой возбуждено уголовное дело о шпионаже: женщину поместили под стражу на два месяца.

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