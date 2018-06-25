В Госдуме предложили отменить уголовную ответственность за репосты

СЕГОДНЯ 21:37 2018-06-25T21:37:59+03:00

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В понедельник, 25 июня, депутат от КПРФ Сергей Шаргунов и председатель партии «Родина» Алексей Журавлев внесли в Госдуму два законопроекта, которые предполагают частичную декриминализацию статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Так, политики предложили отменить уголовной ответственности за репосты и сообщения в соцсетях, то есть перенести ответственность за нарушение части 1 статьи 282 УК в разряд административных правонарушений.

Согласно документам, подготовленным Журавлевым и Шаргуновым, в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) должна появиться новая статья 20.3.1, которая будет предусматривать штраф от 10 до 20 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 100 часов или арест до 15 суток, передает «Интерфакс».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в России декриминализовали побои в семье. Так, в статью 116 УК России были внесены изменения, которые исключили побои в отношении близких людей из числа уголовных преступлений. В результате уголовное наказание сохранится только за побои из хулиганских побуждений или по мотивам ненависти или вражды.