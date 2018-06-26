Сенаторы США надеются встретиться с Путиным во время визита в Москву

СЕГОДНЯ 06:26 2018-06-26T06:26:15+03:00

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Сенаторы от Республиканской партии США рассчитывают на встречу с президентом России Владимиром Путиным во время их визита в Москву, который состоится на этой неделе. Об этом сообщил в понедельник один из членов группы американских законодателей сенатор Джон Кеннеди.

По его словам, он и его коллеги намерены провести консультаций с представителями российского правительства и депутатами Госдумы, а также членами Совета Федерации. Сенаторы надеются договорится и о встрече с главой России и обсудить с ним вопрос «вмешательства России» в президентские выборы 2016 в США, а также ситуации на Украине и в Сирии.

«Я хочу поговорить о российском вмешательстве в наши выборы, в выборы по Brexit, во выборы Макрона, в выборы Меркель, и бог знает какие еще выборы. Я хочу поговорить об Украине, о Крыме и о Сирии», - сказал Кеннеди.

Сенатор Ричард Шелби в свою очередь заявил, что Россия «в определенных случаях может быть противником», но американцам с этой страной «следует говорить», пишет газета The Hill

«Посмотрим, получится ли достигнуть какого-либо взаимопонимания», - добавил Шелби.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что на этой неделе в Москву приедет советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Преддполагается, что он обсудит возможность встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.