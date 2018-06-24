2018-06-24T15:51:53+03:00
Политика

Песков: Кремль пока не комментирует сообщения о встрече Путина и Трампа в Вене 15 июля

По словам пресс-секретаря президента России, о месте и дате возможных переговоров будет объявлено "по мере готовности"
Екатерина БОЛГОВА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Кремль пока не комментирует сообщения о подготовке встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Вене 15 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, о месте и дате встречи возможных переговоров Кремль сообщит по мере готовности.

"Мы пока не готовы предоставить информацию", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать соответствующее сообщение в СМИ.

"Сообщим по мере готовности", - добавил представитель Кремля, передает ТАСС.

Ранее австрийское издание Kronen Zeitung написало, что Вена готовятся к проведению встречи Путина и Трампа 15 июля.

9 июня Песков заявил, что Путин и Трамп во время последнего телефонного разговора рассматривали вариант, что одним из городов проведения их переговоров может стать Вена. 16 июня канцлер Австрии Себастьян Курц заявил журналистам, что Вена предложила провести у себя саммит России и США.

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