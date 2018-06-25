Путин и Трамп скоро встретятся?

СЕГОДНЯ 16:10 2018-06-25T16:10:02+03:00

Владимир Путин и Дональд Трамп в ноябре 2017 года на саммите АТЭС в Индонезии. Фото: REUTERS

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Предстоящий визит советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Москву стал поводом для обсуждения возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

Источники агентства Bloomberg называли разные сроки ее проведения: перед саммитом НАТО в Брюсселе 11 июля или после визита американского лидера в Великобританию 13 июля. В свою очередь, австрийская газета Kronen Zeitung с уверенностью заявила: встреча пройдет в Вене 15 июля. Кремль комментировать это сообщение пока не стал.

«Мы пока не готовы предоставить информацию. Сообщим по мере готовности», - заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако многие эксперты весьма осторожны в своих прогнозах. «Даже если встреча произойдет, то будет скорее символической, поскольку у России и США накопилось слишком много противоречий, чтобы разрешить их одним махом, - полагает профессор Высшей школы экономики Александр Домрин. - Но если ты хочешь, чтобы тебя услышали, надо говорить. Поэтому этим шансом надо воспользоваться».

На переговорах, пусть и неформальных, основными темами, скорее всего, станут Сирия, Иран и Украина. «Смущает одно, что готовить встречу в Москву направлен Болтон, - отмечает Домрин. - Более ярого русофоба в окружении Трампа сложно найти. Да и вообще - рядом с американским лидером хватает людей, которые боятся оставить президентов наедине с Путиным. А вдруг они договорятся о чем-то важном через голову американской элиты?».