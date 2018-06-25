2018-06-25T16:10:02+03:00
В мире

Путин и Трамп скоро встретятся?

Австрийские СМИ сообщили, что переговоры президентов пройдут 15 июля в Вене
Мария БЕРК
Поделиться:
Владимир Путин и Дональд Трамп в ноябре 2017 года на саммите АТЭС в Индонезии.Владимир Путин и Дональд Трамп в ноябре 2017 года на саммите АТЭС в Индонезии.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Предстоящий визит советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Москву стал поводом для обсуждения возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

Источники агентства Bloomberg называли разные сроки ее проведения: перед саммитом НАТО в Брюсселе 11 июля или после визита американского лидера в Великобританию 13 июля. В свою очередь, австрийская газета Kronen Zeitung с уверенностью заявила: встреча пройдет в Вене 15 июля. Кремль комментировать это сообщение пока не стал.

«Мы пока не готовы предоставить информацию. Сообщим по мере готовности», - заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако многие эксперты весьма осторожны в своих прогнозах. «Даже если встреча произойдет, то будет скорее символической, поскольку у России и США накопилось слишком много противоречий, чтобы разрешить их одним махом, - полагает профессор Высшей школы экономики Александр Домрин. - Но если ты хочешь, чтобы тебя услышали, надо говорить. Поэтому этим шансом надо воспользоваться».

На переговорах, пусть и неформальных, основными темами, скорее всего, станут Сирия, Иран и Украина. «Смущает одно, что готовить встречу в Москву направлен Болтон, - отмечает Домрин. - Более ярого русофоба в окружении Трампа сложно найти. Да и вообще - рядом с американским лидером хватает людей, которые боятся оставить президентов наедине с Путиным. А вдруг они договорятся о чем-то важном через голову американской элиты?».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Россия проигрывает 0:2 Уругваю после первого тайма на ЧМ-2018
Спецслужбы Казахстана задержали восемь подозреваемых в подготовке терактов
Ученые выявили заболевание, которое в разы увеличивает риск возникновения рака
В Госдуме заявили о готовности России работать с новым главой ПАСЕ
"Вездесущая рука Москвы": глава СБУ обвинил Россию в нападении на цыган во Львове
МИД РФ подтвердил встречу Лаврова с советником Трампа 27 июня
На юге Франции произошла стрельба
Мосгорсуд признал законным заочный арест экс-главы департамента Минкульта Бориса Мазо
Верховная рада предложила сделать всю рекламу в стране на украинском языке
В Госдуму внесли проект о Дне принятия Крыма в состав Российской империи
Путин и Эрдоган подтвердили заинтересованность в расширении партнерских связей
Матч Уругвай - Россия: Алексей Миранчук выйдет в стартовом составе россиян на игру
Матч Уругвай - Россия: Кавани и Суарес выйдут с первых минут в атаке уругвайцев на матч
Футболист сборной Англии пообещал оплатить татуировку проспорившей болельщице