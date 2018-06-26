ЧМ-2018 в России стал рекордным по числу назначенных пенальти

СЕГОДНЯ 08:52 2018-06-26T08:52:23+03:00

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На чемпионате мира по футболу 2018 года, который в этот раз проходит в России, был установлен новый рекорд по количеству пенальти в рамках одного турнира.

Так, одиннадцатиметровый удар, назначенный в понедельник, 25 июня, на 53-й минуте матча между сборными Португалии и Ирана стал уже 19-м в нынешнем ЧМ. После просмотра видеоповтора нападающему сборной европейского государства Криштиану Роналду дали шанс пробить пенальти, однако он не смог его реализовать. Всего же из 19-ти штрафных мячей в этом турнире было забито 14 (73,7%).

По данным ТАСС, прошлый рекорд по числу назначенных пенальти принадлежал чемпионатам мира, которые проходили в Италии в 1990 году и во Франции в 1998 году, а также первенству мира 2002 года в Южной Корее и Японии.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что сборная России на ЧМ-2018 досрочно прошла в одну восьмую финала турнира, обыграв команды Саудовской Аравии и Египта. Следующая их игра состоится 1 июля в "Лужниках", а соперниками станут футболисты Испании.