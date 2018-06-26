Трамп больше не прислушивается к главе Пентагона

СЕГОДНЯ 09:29 2018-06-26T09:30:05+03:00

СМИ выяснили, что теперь президент США предпочитает полагаться лишь на свои инстинкты

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Американский лидер Дональд Трамп перестал прислушиваться к мнению главы Пентагона Джеймса Мэттиса, поскольку тот якобы смотрит на него свысока и намеренно препятствует реализации ряда внешнеполитических инициатив.

По сведениям представителя Белого дома, политики изначально имели разногласия, но президент все равно держал министра в курсе своих основных решений, однако в последнее время закрытые встречи совсем не проводились.

Как сообщает NBC News со ссылкой на свои источники, ситуация усугубилась в марте 2018 года, когда Трамп назначил Майка Помпео госсекретарем, а Джона Болтона - советником по национальной безопасности. Мэттис выступал открыто против этих кандидатов.

Между тем, теперь глава государства склонен полагаться именно на их мнение или свои собственные инстинкты.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Трамп не привык прислушиваться и к своим советникам. Так, после переизбрания Владимира Путина президентом России сотрудники Белого дома уговаривали американского лидера не поздравлять коллегу с очередной победой, но он сделал все наоборот.