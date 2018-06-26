Трамп заверил, что власти КНДР убрали с улиц все антиамериканские вывески

СЕГОДНЯ 11:06 2018-06-26T11:06:43+03:00

Президент США в очередной раз указал на "хорошую химию" между ним и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном

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Президент США Дональд Трамп рассказал о том, что власти КНДР убрали с улиц своей страны все антиамериканские вывески, которые, по заверениям Вашингтона, присутствовали там в большом количестве. Соответствующее заявление было сделано главой государства во время выступления Южной Каролине.

"Это всё не так просто. Но они убрали антиамериканские вывески, которые были по всей Северной Корее", — заверил Трамп.

Республиканец также в очередной раз подчеркнул, что между ним и главой КНДР Ким Чен Ыном существует "хорошая химия", передает Raw Story.

Напомним, что встреча лидеров двух стран состоялась 12 июня в рамках саммита США-Северная Корея. Переговоры проходили в отеле "Капелла" на сингапурском острове Сентоса. По их итогам было подписано совместное заявление, в котором Пхеньян пообещал отказаться от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что вскоре после это встречи Трамп впервые и заговорил об установлении хороших отношений с Ким Чен Ыном.