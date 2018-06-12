2018-06-12T09:11:58+03:00
В мире

Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам переговоров

В соглашении лидеры США и КНДР обязуются сохранять динамику налаживания отношений по завершению саммита
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Лидеры КНДР и США подписывают итоговый документЛидеры КНДР и США подписывают итоговый документФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам двустороннего саммита, который прошел во вторник, 12 июня, в отеле Capella на сингапурском острове Сентоса.

Данное соглашение подтверждает прогресс, достигнутый главами государств в ходе их встречи, и обязует стороны сохранять динамику налаживания отношений и решения проблемных вопросов по завершению мероприятия.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что, приветствуя друг друга в самом начале саммита, Трамп и Ким Чен Ын пожали друг другу руки, а после удалились в гостиничную библиотеку для проведения беседы в формате "тет-а-тет". По ее итогам американский лидер заявил, что все прошло "очень-очень хорошо", и политики присоединились к остальным членам своих делегаций.

В результате представители обеих сторон провели совместный рабочий обед, меню с которого было опубликовано Белым домом, а после Трамп с Ким Чен Ыном отправились на улицу для прогулки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
США предоставят КНДР гарантии безопасности в обмен на денуклеаризацию
СМИ узнали, что миланский "Интер" предложил "Спартаку" 47 миллионов евро за Промеса
"Какие санкции?": На Украине придумали, как победить Россию
Сенатор США заявил, что в России продолжает жить "советское зло"
В Стокгольме прошли похороны диджея Avicii‍
Взятые в заложники в США дети найдены мертвыми
Опубликовано меню рабочего обеда Трампа и Ким Чен Ына
Трамп и Ким Чен Ын вышли на совместную прогулку без переводчиков
Сборная Нигерии прилетела в Россию на ЧМ по футболу
Россия должна изменить позицию: Мэй пресекла разговоры о воссоединении G8
Губернатор Волгоградской области работает на месте крушения катамарана
Погода в Москве на 12 июня 2018 года: ожидается гроза и сильный ветер
Трамп и Ким Чен Ын завершили переговоры в расширенном составе
Ким Чен Ын не стал отвечать на вопросы об отказе от ядерного оружия
В Токио автомобиль въехал в толпу людей
У экономического советника Трампа случился сердечный приступ
Ким Чен Ын заявил, что заинтересован в тесном сотрудничестве с Трампом
Трамп заявил, что встреча тет-а-тет с Ким Чен Ыном прошла «очень-очень хорошо»
Россия призвала Запад не подрывать авторитет Совбеза ООН и ОЗХО
Трамп уверен, что выстроит «отличные отношения» с Ким Чен Ыном
СМИ сообщили о предотвращении серии терактов в Мельбурне
В Сингапуре началась историческая встреча Трампа с Ким Чен Ыном