Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам переговоров

СЕГОДНЯ 09:11 2018-06-12T09:11:58+03:00

В соглашении лидеры США и КНДР обязуются сохранять динамику налаживания отношений по завершению саммита

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Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам двустороннего саммита, который прошел во вторник, 12 июня, в отеле Capella на сингапурском острове Сентоса.

Данное соглашение подтверждает прогресс, достигнутый главами государств в ходе их встречи, и обязует стороны сохранять динамику налаживания отношений и решения проблемных вопросов по завершению мероприятия.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что, приветствуя друг друга в самом начале саммита, Трамп и Ким Чен Ын пожали друг другу руки, а после удалились в гостиничную библиотеку для проведения беседы в формате "тет-а-тет". По ее итогам американский лидер заявил, что все прошло "очень-очень хорошо", и политики присоединились к остальным членам своих делегаций.

В результате представители обеих сторон провели совместный рабочий обед, меню с которого было опубликовано Белым домом, а после Трамп с Ким Чен Ыном отправились на улицу для прогулки.