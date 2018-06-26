2018-06-26T20:41:04+03:00
Общество

«Обычный вид девиации»: Милонов прокомментировал слова Улицкой об отсталости России

Писательница ранее заявила, что Россия отстает от цивилизованной Европы не менее чем на 150 лет
Екатерина БОЛГОВА
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Депутат Госдумы Виталий МилоновДепутат Госдумы Виталий МилоновФото: Александр ГЛУЗ
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Депутат Государственной думы Виталий Милонов прокомментировал высказывание российской писательницы Людмилу Улицкую о том, что Россия отстает от европейских стран на 150 лет.

«Это обычный вид девиации, когда есть неполживцы, которые живут в России. Никому кроме России они не нужны, но, попадая на Запад, они любят пройтись по нашей стране», — сказал Милонов в эфире Радио «Комсомольская правда».

Он отметил, что уже давно Улицкую никто не считает русской писательницей.

Напомним, ранее Улицкая в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявила, что Россия отстает в развитии от цивилизованных европейских стран не менее чем на 150 лет. По ее словам, россиянам также не хватает культуры и образования. Это высказывание уже раскритиковали глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков и видеоблогер, политический консультант Дмитрий Пучков.

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