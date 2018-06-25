2018-06-25T20:05:16+03:00
Общество

Кто тут в рабстве?

Российский писатель Улицкая с украинским журналистом Гордоном провели генетическую телеэкспертизу
Дмитрий СТЕШИНспециальный корреспондент отдела политики
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Людмила Улицкая.Людмила Улицкая.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Я сделал это, вычеркнул из жизни 46 минут, прослушав беседу украинского журналиста Дмитрия Гордона с писательницей, и, как оказалось, генетиком по образованию - Людмилой Улицкой.

Начали с привычного - обсудили генетическое рабство. Рабскую страну вслух не называли. Ни разу слово «Россия» не прозвучало. Я уже подумал, что говорят о Неньке - там в последние годы, чуть что - все становятся на колени вдоль улиц.

Но я ошибся. О нас говорили. Особенно дико этот разговор звучал, в дни, когда сотни тысяч болельщиков со всего мира приехали на ЧМ-2018. Но, уютный «манямирок» наших собеседников такие мелочи разрушить не способны:

Гордон:

- Вам не кажется, что сегодня Россия превращается в мировую провинцию?

Госпожа Улицкая ждала этого вопроса. Как говорится, «тепленькая пошла»:

- Не кажется! Так оно и есть. Мы уплываем в архаику. Мы движемся в направлении обратном прогрессу. Идея «третьего пути» пока никак не реализовалась.

Гордон (проживший в СССР все сознательное детство, отрочество и юность):

- Советский Союз держался на идеологии и страхе. На чем держится нынешняя Россия?

- ...Страх возвращается. Такого не может быть в демократическом государстве.

И так далее и тому подобное - все оставшиеся 33 минуты. Можно открыть журнал «Огонек» от 1989 года и прочитать нечто подобное. Слово в слово. Возможно, подшивка «Огонька» конца прошлого века лежала у Людмилы Улицокй на коленях, как катехизис. Время для госпожи Улицкой и ее «тусовочки» окончательно остановилось. Хотя в интервью она постоянно сообщала, что Россия - разная. И она, например, общается только с «высококультурными людьми, знающими несколько языков». Но идеологическая жвачка у этих «трепетных фитилей эпохи» прежняя - выменянная фарцовщиками в подворотне у иностранцев, подслушанная на казалось позабытом «Голосе Америки»:

- Мы не можем стать европейцами. Нам нужно еще 150 лет, а может больше. Вот эта вот разница догоняния, она на самом деле существует. Мы это чувствуем, общаясь с людьми в разных странах - жаловалась московская европейка украинскому «уэвропэйцу». Жаловалась Улицкая и призывала «снизить уровень агрессии». В России, разумеется. Кому жаловалась? Кого призывала? За сутки до разговора Гордона и Улицкой отряд неонацистов С-14 (запрещенной в России), получивший грант от государства Украина в 500 тысяч гривен, устроил очередной погром в поселении цыган. Теперь под Львовом - и уже с первыми трупами и порезанными ножами. Я так понимаю, все эти разговоры про «российскую агрессию», идущие уже четыре года, продлятся ровно до того момента, пока в студию программы «ГОРДОН» не зайдут парубки из С-14, возьмут не сликшом ими уважемого журналиста под руки и отведут его в концлагерь. Или в гетто.

Что тогда скажет госпожа Улицкая? Сразу же ей позвоню и попрошу комментарий.

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