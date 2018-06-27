Новак обсудил с главой Минэнерго США санкции и работу американских компаний в РФ

СЕГОДНЯ 03:54 2018-06-27T03:54:21+03:00

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Вопросы энергетического сотрудничества, а также санкции и их влияние на работу американских компаний в России обсудили министры энергетики США Рик Перри и РФ Александр Новак. Об этом журналистам сообщил российский министр после встречи с коллегой в Вашингтоне.

«Обсудили работу американских компаний на российском рынке, в том числе ExxonMobil, Schlumberge, Halliburton, Honeywell и других. Влияние санкций на работу этих компаний в России», - уточнил он.

По его словам, переговоры касались возможности расширения сотрудничества и «продвижения газа как наиболее экологичного вида топлива». Новак пригласил американского коллегу для участия в форуме «Российская энергетическая неделя», который пройдет осенью в Москве, передает ТАСС.

«Мы условились продолжать контакты и взаимодействие в этой части, поскольку энергетика действительно может стать драйвером развития наших отношений», - подытожил глава Минэнерго.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 11 июня стало известно, что США подготовили новые санкции против 5 российских IT-компаний и троих сотрудников этих фирм. Минфин пояснил, что поводом стала их "причастность кибератакам" и работа на российскую Федеральную службу безопасности.