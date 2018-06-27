2018-06-27T17:10:58+03:00
Политика

Украинская делегация в ПАСЕ отказалась от приема у генсека Совета Европы

По словам главы делегации Владимира Арьева, это связано со сложными финансовыми условиями
Екатерина БОЛГОВА
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Делегация Украины в ПАСЕ отказалась от посещения приему у генсека Совета ЕвропыДелегация Украины в ПАСЕ отказалась от посещения приему у генсека Совета ЕвропыФото: REUTERS
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Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы отказалась от приглашения на ежегодный прием у генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда.

"Украинская делегация... вернула приглашение. В условиях, когда из-за финансового шантажа России СЕ экономит на бумаге для документов, не очень логичным шагом является устраивать роскошные приемы на сотни людей", - написал глава делегации Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что Украина внесла 400 тысяч долларов "на поддержку организации в сложное время". При этом, по его словам, Киев не получил ответ от Ягланда о стоимости приема.

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко предложила руководителям других делегаций также не приходить на прием.

"Генсек Совета Европы постоянно жалуется на экономическую нужду из-за неуплаты россиянами их взноса. И под соусом экономических проблем организации пытается вернуть россиян... И в то же время устраивает приём на сотни персон с шампанским на аперитив", - сказала Геращенко.

Напомним,ранее российская делегация приостановила свое участие в работе ПАСЕ и заморозила часть выплаты взноса в бюджет СЕ после того, как была лишена ряда основных прав, в том числе права голоса. Накануне генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд напомнил, что России необходимо оплатить членские взносы в Ассамблею.

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