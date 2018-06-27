2018-06-27T18:39:54+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Путин пообещал поделиться с США опытом проведения чемпионата мира по футболу

Президент России также поздравил Соединенные Штаты с получением права провести турнир в 2026 году
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир Путин на открытии ЧМ-2018Президент РФ Владимир Путин на открытии ЧМ-2018Фото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин пообещал поделиться с Соединенными Штатами опытом проведения чемпионата мира по футболу. Он также поздравил Вашингтон с получением права провести этот турнир в 2026 году. Этот вопрос обсуждался на встрече Путина с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном в среду, 27 июня.

"Хочу поздравить вас с тем, что Соединенные Штаты получили право на проведение чемпионата мира по футболу ФИФА в 2026 году", - сказал российский президент.

Он отметил, что России пока удается успешно проводить чемпионат 2018 года.

"Пока нам удается организовать соревнования должным образом. С удовольствием поделимся с вами нашим опытом", - пообещал он.

В ответ Болтон отметил, что американская сторона "с удовольствием узнает о том, как России удается столь успешно проводить чемпионат", передает ТАСС.

Напомним, с 14 июня по 15 июля чемпионат мира по футболу впервые проходит в России. Матчи принимают 12 стадионов в 11 городах страны. За день до начала мероприятия был проведен конгресс Международной федерации футбола (ФИФА), где было решено, что ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.

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