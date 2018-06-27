Посольство России прокомментировало планы британский властей по дому Скрипаля

СЕГОДНЯ 22:17 2018-06-27T22:17:35+03:00

По словам пресс-секретаря дипведомства, любые действия Лондона в отношении якобы загрязненных объектов в Солсбери будут расценены как попытка избежать расследования

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Пресс-секретарь посольства России в Великобритании заявил, что любые действия Лондона в отношении якобы загрязненных объектов в Солсбери, будут квалифицированы в Москве как стремление британских властей не допустить прозрачного расследования происшествия.

Ранее в Sunday Times появилась информация, что власти Великобритании планируют выкупить дома работавшего на британскую разведку Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отравленных в Солсбери, а также помогавшего им полицейского Ника Бейли.

"Предложили британской стороне сообщить, какие действия она собирается предпринять в отношении данного имущества, если подтвердятся планы по его приобретению. Напомним, что любые меры в отношении якобы зараженных объектов в Солсбери... будут рассматриваться нами как элемент преднамеренных усилий Лондона сделать транспарентное и совместное с Россией расследование невозможным", — заявил пресс-секретарь.

Представитель дипведомства отметил, что в МИД Великобритании отправлена нота с просьбой подтвердить или опровергнуть сообщения о планах в отношении имущества пострадавших.

Он также напомнил, что по-прежнему не поступил ответ на предложение российской стороны о проведении совместного расследования инцидента в Солсбери.

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