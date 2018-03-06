В Британии «отравили русского шпиона»

СЕГОДНЯ 00:44 2018-03-06T00:45:31+03:00

В 2006 году Скрипаль был изобличён и оказался в российской тюрьме. Фото ИТАР-ТАСС/ Пресс-служба Московского окружного военного суда

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В Туманном Альбионе назревает очередной скандал с русофобским оттенком. В графстве Уилтшир на юго-западе страны попал в госпиталь Сергей Скрипаль. 66-летнему россиянину внезапно стало плохо в торговом центре; вместе с ним госпитализирована 33-летняя спутница. Всё бы ничего, но этот человек — бывший полковник ГРУ, ещё в девяностые годы сдавший британским спецслужбам своих товарищей за немалое вознаграждение. В 2006 году Скрипаль был изобличён и оказался в российской тюрьме, однако четыре года спустя его выслали на Запад, обменяв на группу наших провалившихся резидентов (меж коих была и Анна Чапман).

Сейчас состояние пожилого мужчины крайне тяжёлое. В нескольких зданиях в центре города, где он сегодня побывал, объявлен радиационный и химический карантин. Точные причины недуга перебежчика устанавливаются; врачи подозревают отравление фентанилом — наркотическим веществом, передозировка которым может вызвать летальные последствия.

Полиция пока не имеет чёткой версии инцидента, но очевидно: его по старой традиции будут использовать в обвинениях против России. Нельзя исключать, что к такого рода операциям против перебежчиков, которые и так полностью находятся в руках новых хозяев, причастны отдельные группировки внутри самих британских спецслужб, дабы опорочить РФ и помешать нормализации отношений между Москвой и Лондоном.

Из истории вопроса

Дело Литвиненко

В 2000 году экс-офицер ФСБ Александр Литвиненко бежал в Великобританию, где получил убежище и стал обличать «режим», а также сблизился с опальным олигархом Борисом Березовским. В ноябре 2006 года Литвиненко слёг в больницу и вскоре умер; врачи диагностировали отравление радиоактивным материалом — полонием. По версии англичан, убийцей был россиянин Андрей Луговой, якобы подмешавший опасное вещество в чай во время личной встречи (разумеется, «по заданию Кремля»).

Однако другой эмигрант и бывший спичрайтер БАБа Никита Чекулин в интервью «КП» изложил своё мнение: слишком много знавший Литвиненко мог разочароваться в Березовском, решив выйти из игры, однако олигарх нанёс удар на упреждение. «Отравить полонием технологически невозможно! Его нельзя добавить кому-то в чай. Вскрытие контейнера с полонием во внелабораторных условиях неминуемо влечёт заболевания или гибель окружающих людей», — полагает Чекулин.

Смерть Потеева и Третьякова в США

В 2000 году на сторону американских спецслужб перешёл офицер СВР Сергей Третьяков. «Не вижу будущего в России», — патетически объяснял он свой поступок. Товарищи из Лэнгли заплатили перебежчику два миллиона долларов, всей семье предоставили гражданство. Больше ничего значительного в его жизни не происходило: получив все сколько-нибудь ценные сведения (которые к тому же быстро устаревают), американцы утратили к нему интерес. Десять лет спустя Третьяков умер… подавившись мясом во время еды.

Не менее печально сложилась заокеанская судьба другого влиятельного перебежчика — Александра Потеева. После измены этого полковника СВР американцы смогли арестовать группу россиян, куда входила и небезызвестная красавица Анна Чапман (позже их всех смогли вернуть на родину). А летом 2016 года Потеев, которому тогда было 64, скончался при неясных обстоятельствах.

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