Жители Идлиба опасаются готовящейся провокации «Белых касок»

27 Июнь 23:45 2018-06-27T23:45:25+03:00

Сирийцы сообщили российским военным о машинах с эмблемой организации, доставивших видеооборудование и семь ракет.

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Местное население сирийской провинции Идлиб уверены, что «белые каски» готовят провокацию с использованием химического оружия. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Алексей Цыганков.

По его словам, местные жители по телефону сообщили в ЦПВС, что в город Идлиб в воскресенье прибыла колонна, которая состояла из шести легковых автомобилей с эмблемами «Белых касок», а также грузовика. Машины доставили индивидуальные средства защиты, емкости с жидкостью, видеооборудование и семь ракет.

«После прибытия четверо неизвестных местным жителям лиц в специальной одежде и средствах индивидуальной защиты занимались снаряжением головных частей ракет привезенной жидкостью и порошком», - рассказал Цыганков.

По данным российских военных, «Белые каски» отправились вместе со снаряжением в направлении населенного пункта Маарет-эн-Нууман, передает ТАСС.

Напомним, сайт «КП» рассказывал, что несколько НПО заявили о якобы применении правительственными войсками химического оружия в городе Дума 7 апреля. Представители российского ЦПВС иследовали 9 апреля указанный район, но не нашли там следов использования химоружия. Однако 14 апреля США, Великобритания и Франция, воспользовавшись неподтвержденной информацией о химатаке как предлогом, без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии.