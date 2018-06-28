Москалькова и Денисова прибыли в Салехард, чтобы встретиться с Сенцовым

СЕГОДНЯ 10:13 2018-06-28T10:13:19+03:00

Российский и украинский омбудсмены прилетели одним рейсом, но направились в колонию по отдельности

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Салехард, чтобы встретиться с осужденным за подготовку теракта в Крыму украинским журналистом Олегом Сенцовым и посетить ряд социальных объектов. Такое заявление сделали в пресс-службе омбудсмена.

Уточняется, что одним рейсом с Москальковой прилетела также украинский уполномоченный Людмила Денисова.

"Как и в первый раз, она прибыла самостоятельно, без согласования с уполномоченным по правам человека в РФ и соответствующими российскими структурами", - цитирует ТАСС пресс-службу.

Между тем. факт своего прибытия в Салехард подтвердила и сама Денисова, которая оставила сообщение в Facebook

"Я буду отмечать День Конституции (Украины) в Лабытнанги. Уже на полпути к колонии, где отбывает наказание Олег Сенцов", - написала она на своей странице.

Омбудсмен подчеркнула, что направилась в исправительное учреждение отдельно от своей российской коллеги.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что посещение Сенцова Денисовой является одним из главных условий организации встречи Москальковой с задержанным в Киеве главой "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским.