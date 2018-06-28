2018-06-28T10:13:19+03:00
Политика

Москалькова и Денисова прибыли в Салехард, чтобы встретиться с Сенцовым

Российский и украинский омбудсмены прилетели одним рейсом, но направились в колонию по отдельности
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна МоскальковаУполномоченный по правам человека в России Татьяна МоскальковаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Салехард, чтобы встретиться с осужденным за подготовку теракта в Крыму украинским журналистом Олегом Сенцовым и посетить ряд социальных объектов. Такое заявление сделали в пресс-службе омбудсмена.

Уточняется, что одним рейсом с Москальковой прилетела также украинский уполномоченный Людмила Денисова.

"Как и в первый раз, она прибыла самостоятельно, без согласования с уполномоченным по правам человека в РФ и соответствующими российскими структурами", - цитирует ТАСС пресс-службу.

Между тем. факт своего прибытия в Салехард подтвердила и сама Денисова, которая оставила сообщение в Facebook

"Я буду отмечать День Конституции (Украины) в Лабытнанги. Уже на полпути к колонии, где отбывает наказание Олег Сенцов", - написала она на своей странице.

Омбудсмен подчеркнула, что направилась в исправительное учреждение отдельно от своей российской коллеги.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что посещение Сенцова Денисовой является одним из главных условий организации встречи Москальковой с задержанным в Киеве главой "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В немецком Бремене в жилом доме прогремел взрыв, трое человек погибло
Правительство увеличит объем инвестиций для выполнения майского указа президента
"Все хуже и хуже": В Раде придумали, как заставить Россию уважать Украину
Россияне получат возможность определять условия наследования своего имущества
В России предложили приравнять номер мобильного телефона к паспорту
На время проведения ЧМ-2018 цены на отели в Москве взлетели в полтора раза
"Ты - убийца": Украинские журналисты оскорбили российскую коллегу
Король Испании приедет в Москву на матч ЧМ-2018 против сборной России
Пожар на складах в Алма-Ате: площадь возгорания составила 17 тыс. кв. м
Встреча Путина и Трампа завершится совместным заявлением
США уговаривают страны Совбеза ООН ввести санкции в отношении Ирана
Климатическая катастрофа в России: Ученые предрекли необратимое потепление
Погода в Москве на 28 июня 2018 года: столбики термометров поднимутся до +29
Пенс рассказал, что обсудят Трамп и Путин во время встречи
Путин дал право блокировать банковские карты при подозрении на кражу
Начальник штаба ВВС Германии сообщил о плачевном состоянии авиапарка
Кинокритики назвали первых претендентов на «Оскар»
Глава МИД Венгрии обвинил Евросоюз в двойных стандартах к «Северному потоку-2»
Помпео: Трамп уверен в возвращении России в G7
Путин разрешил МВД депортировать иностранцев из России
Стало известно имя новорожденной правнучки королевы Великобритании
В Иране загорелся один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов
Трамп похвалил Россию за проделанную в рамках ЧМ-2018 работу
Постпред России: Запад давил и шантажировал для расширения мандата ОЗХО
Минфин не планирует ограничивать суммы наличных расчетов для физлиц
Помпео: США уговаривают страны ЕС отказаться от «Северного потока-2»
В Белоруссии российскую модель задержали на границе с Польшей за провоз марихуаны
Путин ввел штрафы для интернет-поисковиков за ссылки на запрещенные сайты