Москалькова и Денисова прибыли в Салехард, чтобы встретиться с Сенцовым
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Салехард, чтобы встретиться с осужденным за подготовку теракта в Крыму украинским журналистом Олегом Сенцовым и посетить ряд социальных объектов. Такое заявление сделали в пресс-службе омбудсмена.
Уточняется, что одним рейсом с Москальковой прилетела также украинский уполномоченный Людмила Денисова.
"Как и в первый раз, она прибыла самостоятельно, без согласования с уполномоченным по правам человека в РФ и соответствующими российскими структурами", - цитирует ТАСС пресс-службу.
Между тем. факт своего прибытия в Салехард подтвердила и сама Денисова, которая оставила сообщение в Facebook
"Я буду отмечать День Конституции (Украины) в Лабытнанги. Уже на полпути к колонии, где отбывает наказание Олег Сенцов", - написала она на своей странице.
Омбудсмен подчеркнула, что направилась в исправительное учреждение отдельно от своей российской коллеги.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что посещение Сенцова Денисовой является одним из главных условий организации встречи Москальковой с задержанным в Киеве главой "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским.