Минфин предложил новую схему снижения беспошлинного порога для интернет-покупок

СЕГОДНЯ 11:19 2018-06-28T11:19:51+03:00

Итоговый проект постановления будет согласован до 1 июля 2018 года

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Министерство финансов разработало новый вариант снижения порога беспошлинного ввоза товаров, купленных через зарубежные интернет-магазины.

Так, согласно проекту постановления правительства, предлагается с 1 июля 2018 года начать облагать пошлиной посылки, суммарная стоимость которых составляет более 500 евро в месяц, а вес- более 31 кг.

Ровно через год планируется понизить порог до 100 евро за одно отправление, при условии не превышения 200 евро в течение календарного месяца в адрес одного физического лица. Нормы веса при этом сохраняются.

Как сообщает РБК со ссылкой на свои источники в настоящий момент данный проект находится на обсуждении. Его планируют согласовать до 1 июля.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что первый вариант проекта о беспошлинном пороге предполагает его снижение до 500 евро этим летом и до 200 - в январе следующего года.