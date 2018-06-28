Минфин предложил новую схему снижения беспошлинного порога для интернет-покупок
Министерство финансов разработало новый вариант снижения порога беспошлинного ввоза товаров, купленных через зарубежные интернет-магазины.
Так, согласно проекту постановления правительства, предлагается с 1 июля 2018 года начать облагать пошлиной посылки, суммарная стоимость которых составляет более 500 евро в месяц, а вес- более 31 кг.
Ровно через год планируется понизить порог до 100 евро за одно отправление, при условии не превышения 200 евро в течение календарного месяца в адрес одного физического лица. Нормы веса при этом сохраняются.
Как сообщает РБК со ссылкой на свои источники в настоящий момент данный проект находится на обсуждении. Его планируют согласовать до 1 июля.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что первый вариант проекта о беспошлинном пороге предполагает его снижение до 500 евро этим летом и до 200 - в январе следующего года.