Беспошлинный порог интернет-покупок будет снижен

СЕГОДНЯ 15:22 2018-06-18T15:22:41+03:00

Пошлину на все покупки в зарубежных интернет-магазинах введут не ранее 2020 года. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Минфин России планирует поддержать предложение Федеральной таможенной службы (ФТС) на обложение пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах.

Однако, как сообщает Алексей Сазанов, глава департамента таможенной и налоговой политики, вводить такую реформу можно будет не ранее 2020 года.

«Надо понимать, что при снижении стоимостных нормативов ввоза какое влияние это будет оказывать на загрузку людей, загрузку информационных систем - готовы они или нет. Если это будет происходить плавно, то можно говорить о дальнейшем снижении. Если мы будем видеть какие-то проблемы, то, естественно, сначала будет настройка информационной системы, надо обучать людей, увеличивать количество людей», - говорит Сазанов.

Сейчас получить посылку без уплаты пошлин можно на сумму до 1 тысячи евро в месяц и общим весом до 31 кг. В противном случае, пошлина составляет 30%.

Как сообщает ТАСС, так же глава департамента подчеркнул, что с 1 июля порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов снизится с 1000 евро до 500 евро.