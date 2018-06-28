США и Россия прорабатывают встречу Лаврова и Помпео

СЕГОДНЯ 11:24 2018-06-28T11:24:54+03:00

Переговоры могут быть проведены в течение двух недель

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Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео может состояться в течение двух недель.

«Встреча прорабатывается, понимаем сложности нахождения окон в графиках глав внешнеполитических ведомств. Мы сделали предложения, ждем ответа», - заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, с учетом договоренности саммита США-Россия на высшем уровне, диалог между Майклом Помпео и Сергеем Лавровым также необходим. Замминистра подчеркивает, что встреча должна состояться в течение двух недель.

Напомним, что ранее стало известно о предстоящем саммите США-Россия, который может состояться в Хельсинках, столице Финляндии, 10 июля в рамках поездки президента США Дональда Трампа в Европу. Изначально предполагалось, что встреча пройдет в Вене, столице Австрии, однако сейчас подобный вариант считается маловероятным. Точное время и место проведения переговоров Вашингтон и Москва должны озвучить в четверг, 28 июня.