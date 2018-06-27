2018-06-27T20:32:24+03:00
Политика

Наиболее вероятным местом встречи Путина и Трампа остается Хельсинки

Ранее сообщалось, что переговоры двух лидеров могут пройти в австрийской столице Вене
Екатерина БОЛГОВА
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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд ТрампПрезиденты России и США Владимир Путин и Дональд ТрампФото: REUTERS
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Наиболее вероятным местом проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа остается столица Финляндии Хельсинки.

Ранее СМИ сообщали, что переговоры двух лидеров могут пройти в австрийской столице Вене. Но, как передал телеканал CNN со ссылкой на источник, "этот вариант сейчас по большому счету исключен".

Напомним, в середине июля у американского лидера запланирован визит в столицу Бельгии на саммит НАТО и рабочий визит в Лондон. По данным источников, знакомых с ситуацией, саммит США-России может пройти до начала этих мероприятий - 10 июля.

Ранее в среду, 27 июня, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в четверг будет объявлено о времени и месте проведения переговоров Путина и Трампа. Он отметил, что "для саммита выбрано очень удобное место и для России, и для США - это третья страна".

Как сообщал сайт kp.ru, в Москву с визитом прибыл советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Он уже провел переговоры с Путиным.

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