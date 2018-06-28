2018-06-28T15:57:04+03:00
Политика

Украинский омбудсмен не смогла попасть в колонию к режиссеру Сенцову

Посольство незалежной в России направило ноту протесту министерству иностранных дел
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Денисова у входа на территорию колонии в Лабытнанги. Фото: @denisovaombudsmanДенисова у входа на территорию колонии в Лабытнанги. Фото: @denisovaombudsmanФото: facebook.com
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Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова так и не смогла попасть на территорию колонии в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе. где отбывает наказание обвиненный в терроризме украинский режиссер Олег Сенцов. Об этом в четверг, 28 июня, рассказала сама омбудсмен.

"С 9 утра пытаюсь подать заявление в исправительную колонию номер 8, где удерживают Олега Сенцова. И только в 17.02 вышел дежурный и принял заявление", - пожаловалась Денисова.

Между тем, ранее сайт kp.ru писал о том, что украинский омбудсмен прибыла в колонию без согласования с российскими структурами и своей российской коллегой Татьяной Москальковой.

Сейчас уполномоченные при Раде все еще находится около входа на территорию колонии. В своем Facebook женщина написала, что посольство Украины в РФ уже направило ноту Министерству иностранных дел, где выразила протест относительно недопуска омбудсмена к посещению Сенцова.

Дипмиссия призывает Россию "к немедленному принятию решения" относительно визита Денисовой к заключенному и к нормализации ситуации с осуществлением других мониторинговых визитов.

Напомним, что в четверг в ЯНАО прибыла также и Москалькова. Они с украинской коллегой летели одним рейсом, но в колонию направились по отдельности. Российский омбудсмен уже провела встречу с Сенцовым.

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