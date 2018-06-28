Суд Швеции оставил жалобу "Нафтогаза" по приостановке решения Стокгольмского арбитража в отношении "Газпрома" без удовлетворения

СЕГОДНЯ 16:51 2018-06-28T16:51:08+03:00

Шведский суд оставил в силе приостановку решения по спору «Газпрома» и «Нафтогаза» Фото: REUTERS

Об этом сообщили в в российской газовой компании

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28 июня в Швеции суд округа Свеа принял решение оставить в силе собственный вердикт о приостановке исполнения решения Стокгольского арбитража по транзитному контракту «Газпрома» с «Нафтогазом». Об этом сообщили в российском газовом монополисте.

Таким образом, шведская Фемида оставила без удовлетворения апелляционную жалобу поданную украинской компанией, признав ее доводы несостоятельными

«Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) принял решение оставить в силе свой приказ от 13 июня 2018 года о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом» в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины», — приводит сообщение «Газпрома» РИА Новости.

В компании дополнили, что вынесенное судом решение существенно усиливает позиции российской компании при обжаловании попыток украинской стороны принудительно исполнить решение Стокгольмского арбитража в различных странах.

28 февраля Стокгольмский арбитражный суд решил спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» в сторону последнего. И обязал российскую сторону заплатить украинской компании $2,6 млрд за недостаточные объемы транзита газа. «Газпром» обратился в апелляционный суд округа Свеа с заявлением об оспаривании решения и полной отмене, в связи со множеством допущенных нарушений при рассмотрении дела.

13 июня Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) вынес приказ о временном приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража до выяснения всех обстоятельств.