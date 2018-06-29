Глава Минпромторга выступил за создание российских газовых турбин

СЕГОДНЯ 12:42 2018-06-29T12:42:17+03:00

По словам Дениса Мантурова, эти разработки нужны, чтобы в будущем ни от кого не зависеть

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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что нашей стране необходимо самостоятельно разработать не только большие, но и средние газовые турбины для электростанций мощностью от 40 и до 190 МВт. Как подчеркнул министр, эти разработки нужны, чтобы в будущем ни от кого не зависеть.

«Нас интересуют турбины от 40 до 80 МВт, от 100 до 130 МВт и от 150 до 190 МВт - эти сегменты нам нужно обязательно осваивать, чтобы в будущем никого не спрашивать, когда необходима будет поставка и организация энергетического узла в Крыму или в любой другой точке России», - сказал Мантуров в интервью РИА Новости.

При этом руководитель ведомства заметил, что разработчики отечественных турбин могут рассчитывать на господдержку.

Стоит отметить, что в настоящее время в России не производятся газовые турбины большой мощности, которые являются основным на теплоэлектростанциях (ТЭС) с парогазовым циклом. Как сообщал сайт kp.ru, именно отсутствие российских технологий в условиях западных санкций стало одной из причин, приведших к спору с немецким концерном Siemens.