Российский концерн попал под санкции из-за немцев

29 Янв. 2018 2018-01-29T17:45:25+03:00

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26 февраля российская компания «Силовые машины» (производит оборудование для электростанций) попала в санкционный список американского Минфина. Промышленному концерну досталось за турбины Siemens, попавшие в Крым.

В ответ представители «Силовых машин» заявили, что основания для экономических ограничений «надуманы и абсолютно не соответствуют действительности».

Устройства для крымских электростанций — из-за которых возник весь сыр-бор — были сделаны совместным предприятием «Сименс технологии газовых турбин». 65% акций в этой структуре принадлежат немецкой корпорации Siemens, 35% - нашим «Силовым машинам».

«Все руководство совместного предприятия номинировано компанией Siemens, и все решения, в том числе и о заключении контрактов, принимаются представителями Siemens. Основные компоненты турбин, которые производит совместное предприятие по технологиям Siemens, поступают из Германии», - заявили в «Силовых машинах».

Что же получается — есть компания, которая на две трети принадлежит немцам и на одну треть русским. Эту компанию обвиняют в нарушении неких международных правил. Но наказать решают не главного хозяина, а миноритария.

Еще бы, Минфин США не посмеет вносить Siemens в санкционный список. Но кого-нибудь пнуть в этой истории американским чиновникам хочется. Вот они и отыгрались на нашей корпорации.

«Турбины совместного предприятия были переданы по контракту «Внешнеэкономическому объединению «Технопромэкспорт», но в дальнейшем, как выяснилось, в нарушение условий контракта, эти агрегаты были доставлены в Крым. Компания «Силовые машины» не имела никакого отношения к заключению этого контракта. Также нам не было ничего известно о маршруте переадресации поставок этих турбин», - заявили в «Силовых машинах».

В принципе, Минфин США ничем не рискует. Ведомству ни перед кем особо не нужно отчитываться за прессинг иностранных компаний. Решили бюрократы в Вашингтоне, что надо наказать российские «Силовые машины», - наказали.

Для проформы американский Минфин сочинил историю, будто гендиректор «Силовых машин» когда-то говорил о поддержке инфраструктурных проектов в Крыму.

«Никаких заявлений представители нашей компании по этому поводу вообще никогда не делали», - заметили в российском промышленном концерне.

Теперь отечественные промышленники будут добиваться пересмотра решения. В машиностроительной компании уверены, что американцы поторопились со своим санкционным списком, и Минфин США еще разберется в ситуации.