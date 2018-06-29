США обратились к Центральной Америке за помощью по вопросу мигрантов

СЕГОДНЯ 12:46 2018-06-29T12:46:30+03:00

Вице-президент США Майк Пенс (второй слева) с президентами Сальвадора(первый слева), Гватемалы (второй справа) и Гондураса Фото: REUTERS

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Вице-президент США Майк Пенс попросил стран Центральной Америки приложить больше усилий в рамках решении проблемы нелегальных мигрантов. Об этом было сказано в ходе пресс-конференции политика по итогам его встречи с президентами Гватемалы, Гондураса и Сальвадора.

"Кризис не может быть решен только усилиями США <...> Нужно, чтобы вы сделали больше. Это должно прекратиться", - сказал Пенс.

Он подчеркнул, что наплыв мигрантов угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов, поэтому Вашинтон будет настаивать на уважении границ своей страны.

По словам вице-президента, только за прошлый год на американскую территорию прибыл 1 млн мигрантов, из которых около 50 тысяч именно из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора. Однако это только официальные данные, не включающие в себе нелегальных беженцев.

"Я напрямую обращаюсь к народам трех стран от всего сердца и американского народа: мы — ваши соседи, мы хотим, чтобы вы процветали, но не приезжайте в США нелегально, не подвергайте риску ваши жизни. Оставайтесь на своей родине и стройте свою жизнь там, рядом с вашими детьми", - приводятся слова Пенса в трансляции канала правительства Гватемалы.

Напомним, что сейчас в США проходят массовые протесты против жесткой миграционной политики американского президента Дональда Трампа. Так, недавно из-за волнений главе государства пришлось подписать указ о запрете на разлучение нелегальных иммигрантов с их детьми, передает сайт kp.ru.