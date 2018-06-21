Трамп подписал указ о запрете на разлучение семей нелегальных иммигрантов

СЕГОДНЯ 00:10 2018-06-21T00:11:09+03:00

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В США отныне запрещено разлучать семьи нелегальных иммигрантов. Соответствующий указ 20 июня подписал президент Дональд Трамп.

При подписании документа в Овальном кабинете Белого дома присутствовали министр внутренней безопасности Кирстьен Нильсен и вице-президент Майкл Пенс. Указом президент поручает министерству юстиции добиться изменения судебного предписания одного из окружных судов штата Калифорния, которое не позволяет задержанным за незаконное пересечение границы США семьям оставаться вместе во время предварительного заключения до рассмотрения их дела в суде.

Кроме того, Трамп обязал министров внутренней безопасности и обороны помочь подобрать места для размещения пойманных семей нелегалов.

«Это позволит семьям оставаться вместе, и в то же самое время он позволит обеспечить крепкие границы и безопасность на границе, которая будет такой же, если не более жесткой, чем прежде. Мне не нравилось видеть или чувствовать, что семьи разделяют», - цитирует ТАСС слова Трампа.

Как писал сайт kp.ru, первая леди США Меланья Трамп раскритиковала миграционную политику администрации своего мужа. Супруга президента призналась, что она «не может смотреть» на то, как детей мигрантов разлучают с семьями.