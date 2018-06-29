2018-06-29T13:04:38+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Владимир Путин не посетит матч Россия - Испания

Виной тому плотный рабочий график главы российского государства
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Владимир Путин во время посещения парка футбола на Красной площади 28 июня 2018 годаВладимир Путин во время посещения парка футбола на Красной площади 28 июня 2018 годаФото: REUTERS
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Стало известно, что Владимир Путин не сможет посетить встречу 1/8 финала ЧМ-2018 сборной России с командой Испании, которая пройдет 1 июля на стадионе «Лужники» в Москве. Об этом на пресс-брифинге журналистам рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Со слов Пескова, виной тому слишком плотный рабочий график президента России, который не позволит ему понаблюдать за футбольными баталиями с трибуны стадиона.

- График Путина, к сожалению, не позволяет ему присутствовать на этом матче. Изначально график предусматривал и предусматривает до сих пор посещение Путиным открытия и закрытия чемпионата мира по футболу, - сказал Песков журналистам.

В то же время, пресс-секретарь добавил, что в любом случае президент будет болеть за сборную России наравне со многомиллионной армией российский болельщиков. И, если позволит время, понаблюдает за игрой в телетрансляции.

Чемпионат мира по футболу-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. 1 июля российская сборная в «Лужниках» разыграет с испанцами путевку в четвертьфинал мундиаля. Матч начнется в 17:00 по московскому времени.

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