Защита Улюкаева будет обжаловать возврат $2 млн Феоктистову

СЕГОДНЯ 14:01 2018-06-29T14:01:30+03:00

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Защита осужденного за коррупцию экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева намерена обжаловать решение суда о возврате двух миллионов долларов отставному генералу ФСБ Олегу Феоктистову.

Эти денежные средства использовались оперативниками в качестве взятки во время осуществления ареста министра и до не давнего времени проходили по делу в качестве вещественного доказательства.

"Конечно, обжалуем", — сказал адвокат Лариса Каштанова.

По ее мнению, Феоктистов так и не смог доказать право владения и распоряжения этими средствами, которые на деле принадлежат другому человеку, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в пятницу, 29 июня, Замоскворецкий суд Москвы постановил вернуть отставному генералу 2 миллиона долларов, которому ему дал в долг некий инвестор Валерий Михайлов,

Напомним, что в декабре 2017 года Улюкаева признали виновным в получении именно этих средств в качестве взятки. В ноябре 2016-го министр приехал на встречу с главой "Роснефти" Игорем Сечиным и взял у него из его рук большой кейс. Позже защитники Улюкаева уверяли: их клиент думал, что ему подарили сумку с вином и колбасой.