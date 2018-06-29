2018-06-29T14:01:30+03:00
Общество

Защита Улюкаева будет обжаловать возврат $2 млн Феоктистову

Адвокаты считают, что отставной генерал ФСБ не смог доказать право владения деньгами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Экс-глава Минэкономразвития Алексей УлюкаевЭкс-глава Минэкономразвития Алексей УлюкаевФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Защита осужденного за коррупцию экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева намерена обжаловать решение суда о возврате двух миллионов долларов отставному генералу ФСБ Олегу Феоктистову.

Эти денежные средства использовались оперативниками в качестве взятки во время осуществления ареста министра и до не давнего времени проходили по делу в качестве вещественного доказательства.

"Конечно, обжалуем", — сказал адвокат Лариса Каштанова.

По ее мнению, Феоктистов так и не смог доказать право владения и распоряжения этими средствами, которые на деле принадлежат другому человеку, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в пятницу, 29 июня, Замоскворецкий суд Москвы постановил вернуть отставному генералу 2 миллиона долларов, которому ему дал в долг некий инвестор Валерий Михайлов,

Напомним, что в декабре 2017 года Улюкаева признали виновным в получении именно этих средств в качестве взятки. В ноябре 2016-го министр приехал на встречу с главой "Роснефти" Игорем Сечиным и взял у него из его рук большой кейс. Позже защитники Улюкаева уверяли: их клиент думал, что ему подарили сумку с вином и колбасой.

Еще больше материалов по теме: «Алексей Улюкаев задержан по подозрению в получении взятки»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Пентагон разработал "говорящие листовки" для пропаганды
Александр Моор вручил ключи от новых автомобилей бригадам скорой помощи
Власти Москвы заявили, что не имеют отношения к возможной отмене «Дня мертвых» на Красной площади
Правительство предложило хранить данные госслужащих и передавать их по запросу правоохранителям
Украина готова обменяться с Россией заключенными в формате "23 на 23"
Ребенок задохнулся в стиральной машинке во время игры в прятки
Саммит ЕС одобрил заключения по Brexit
Центробанк: Чемпионат мира-2018 может ускорить годовой рост ВВП
Роспатент удовлетворил заявку Telegram на регистрацию товарного знака
США пообещали ФРГ пока не вводить санкции против "Северного потока-2"
"Почта России" станет акционерным обществом
Минобороны: До конца года восемь Ту-160 и Ту-95МС пройдут ремонт и модернизацию
Стало известно о желании Трампа вывести США из Всемирной торговой организации
РЖД планирует сократить штат на 42 тысячи человек
Песков назвал вступление Македонии в НАТО суверенным делом страны
Эксперты объяснили отклоненную апелляцию "Нафтогаза" на приостановку решения Стокгольмского арбитража
К МКС отправилась многоразовая ракета-ноcитель Falcon 9
Россия не заплатит взнос в бюджет Совета Европы до конца года
ФАС не выявила нарушений в очередном росте тарифов ЖКХ
Crazy in love Бейонсе признана лучшей песней века
Путин поздравил президента Туркменистана с днем рождения
Песков рассказал о том, кто должен оценивать работу Москальковой и Денисовой