Суд вернул взятку Улюкаева генералу ФСБ

СЕГОДНЯ 11:48 2018-06-29T11:50:22+03:00

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В пятницу, 29 июня, Замоскворецкий суд Москвы принял решение вернуть генералу ФСБ в отставке Олегу Феоктистову 2 миллиона долларов, которые использовались оперативниками во время ареста экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

Несмотря на то, что судебное заседание проходило в закрытом режиме, Феоктистов уже не прятался от журналистов. Он подтвердил суду, что валюта, изъятая у Улюкаева, была доставлена им на место для осуществления оперативного эксперимента, и теперь вещественные доказательства необходимо вернуть.

Из материалов дела следует, что 2 миллиона долларов Феоктистову дал в долг некий инвестор Валерий Михайлов, который "имеет какие-то отношения к одной из структур "Роснефть"".

Именно Феоктистов заявил в суде о том, что Улюкаев в беседе с главой "Роснефти" Игорем Сечиным с помощью пальцев указал сумму вознаграждения, которое желал от него получить.

Представитель Улюкаева в суде Лариса Каштанова заявила, что назначенный судом ее подзащитному штраф — 130,4 миллиона рублей - тот до сих пор не оплатил, так как его имущество до сих пор арестовано.

Кстати, Улюкаеву удалось увидеть Феоктистова, который его взял с поличным. Осужденный участвовал в заседании суда по видеосвязи, которая была организована сотрудниками тверской исправительной колонии. Экс- министр выглядел сильно похудевшим и уставшим и что-то записывал на клочке бумаги.

Известно, что Улюкаев пишет мемуары, и похоже, что одна из ее глав его новой книги будет посвящена этому уголовному делу.

Напомним, 15 ноября 2016 года Улюкаев приехал на встречу с Игорем Сечиным в офис "Роснефти", где во дворе компании экс-министр взял из его рук большой кейс с 2 миллионами долларов.

Защитники заявляли в суде: мол Улюкаев думал, что ему подарили сумку с вином и колбасой. Но суд не поверил, и 15 декабря 2017 года приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей.

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