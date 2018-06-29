Стало известно о желании Трампа вывести США из Всемирной торговой организации

СЕГОДНЯ 14:44 2018-06-29T14:44:32+03:00

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В пятницу, 29 июня, появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп хочет, чтобы его страна вышла из Всемирной торговой организации (ВТО).

Как рассказал журналистам источник в окружении хозяина Белого дома, американский лидер неоднократно заявлял сотрудникам своей администрации, что настроен на выход Соединенных Штатов из ВТО, так как, по его мнению, партнеры США используют правила организации ради своей выгоды.

«Я не знаю, почему мы до сих пор состоим в ней (ВТО). Эта организация разрабатывалась другими странами мира для разрушения США», - цитирует собеседник интернет-портала Axios главу Соединенных Штатов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в феврале Дональд Трамп пообещал пересмотреть соглашение с ВТО или выйти из него, если оно помешает защищать внутреннее производство пошлинами. При этом президент США назвал организацию «катастрофой».