Президент США Дональд Трамп считает ВТО «катастрофой»
Президент США Дональд Трамп назвал соглашение с «Всемирной торговой организацией» катастрофой. По мнению американского лидера, оно делает практически невозможным ведение бизнеса внутри страны.
«ВТО — это катастрофа», - заявил президент журналистам, отметив, что США «теряют кучу денег в пользу Мексики и Канады».
Напомним, в ходе своей предвыборной кампании Трамп неоднократно критиковал международные торговые соглашения Вашингтона, которые, по его мнению, навязывают США невыгодные условия. Став президентом, он продолжил выступать с резкой критикой таких соглашений, как Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА) и Договор о тихоокеанском партнерстве, заключенный предыдущей администрацией.
По поводу ВТО Трамп говорил, что намерен пересмотреть соглашение с организацией или вовсе выйти из него, если оно будет мешать защите национального производства.
Президент США планирует резко увеличить импортные пошлины, в том числе для поставщиков стали и алюминия.