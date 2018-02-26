Президент США Дональд Трамп считает ВТО «катастрофой»

26 Февр. 21:14 2018-02-26T21:14:13+03:00

Американский лидер пообещал пересмотреть соглашения с организацией или выйти из него, если оно помешает защищать внутреннее производство пошлинами

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Президент США Дональд Трамп назвал соглашение с «Всемирной торговой организацией» катастрофой. По мнению американского лидера, оно делает практически невозможным ведение бизнеса внутри страны.

«ВТО — это катастрофа», - заявил президент журналистам, отметив, что США «теряют кучу денег в пользу Мексики и Канады».

Напомним, в ходе своей предвыборной кампании Трамп неоднократно критиковал международные торговые соглашения Вашингтона, которые, по его мнению, навязывают США невыгодные условия. Став президентом, он продолжил выступать с резкой критикой таких соглашений, как Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА) и Договор о тихоокеанском партнерстве, заключенный предыдущей администрацией.

По поводу ВТО Трамп говорил, что намерен пересмотреть соглашение с организацией или вовсе выйти из него, если оно будет мешать защите национального производства.

Президент США планирует резко увеличить импортные пошлины, в том числе для поставщиков стали и алюминия.