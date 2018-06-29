США пообещали ФРГ пока не вводить санкции против "Северного потока-2"

СЕГОДНЯ 14:53 2018-06-29T14:53:29+03:00

При этом, как долго Вашингтон намерен отказываться от принятия ограничительных мер пока неясно

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Власти Германии получили гарантии от Соединенных Штатов касательно отказа от введения экстерриториальных санкций в отношении проектов, связанных со строительством трубопроводов, в частности, "Северного потока - 2".

Такое заявление сделала представитель министерства экономики ФРГ Анника Айнхорн, выступая на брифинге в Берлине. Она подчеркнула, что Германия отклоняет любые экстерриториальные санкции в отношении всех стран.

"В случае с Россией получилось так, что были переговоры с российской и с американской сторонами. И мы получили обещания американской стороны, там речь шла прежде всего о проектах, связанных с трубопроводами, есть обещание американской стороны эти проекты пока что исключить из санкций", - сказала Айнхрон.

При этом она не смогла объяснить, что значит уточнение "пока что", и как долго США планируют отказываться от введения ограничительных мер, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что американские власти продолжают уговаривать европейские страны от участия в строительстве "Северного потока-2", поскольку это противоречит мерам противодействия России.