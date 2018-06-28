2018-06-28T01:49:56+03:00
Политика

Помпео: США уговаривают страны ЕС отказаться от «Северного потока-2»

Госсекретарь считает, что газопровод станет новым рычагом давления Москвы на Европу
Юлия ДИВЕЕВА
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Госсекретарь США Майк ПомпеоГоссекретарь США Майк ПомпеоФото: REUTERS
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Соединенные Штаты не оставят попыток отговорить своих союзников в Европе от участия в российском проекте строительства трубопровода «Северный поток -2». Об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

«Мы активно вовлечены в усилия по убеждению европейских правительств и компаний в том, что усиление зависимости в области энергетики от России несовместимо с тем, чего мы пытаемся добиться, противодействуя России», - пояснил глава внешнеполитической дипломатии.

По словам госсекретаря, Вашингтон призывает не позволить России получить «еще больше возможностей по оказанию политического влияния» на Германию и всю Европу, если газопровод будет построен, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее США пригрозили санкциями против проекта «Северный поток - 2». Заместитель помощника госсекретаря Сандра Оудкирк подчеркивала, что США рассчитывают, что Европейский союз остановит или отложит строительство газопровода «Северный поток - 2». В Вашингтоне считают, что этот проект является «проблемой для Европы и Украины».

Председатель комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских высказал мнение, что США стараются не допустить строительства «Северного потока-2», чтобы «протолкнуть» свой газ на рынок Европы.

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