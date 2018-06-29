Саммит ЕС одобрил заключения по Brexit

СЕГОДНЯ 15:10 2018-06-29T15:10:47+03:00

При этом оставшиеся 27 стран сообщества отметили необходимость достижения договоренности по оставшимся проблемным вопросом

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В пятницу, 29 июня, лидеры 27 остающихся в Евросоюзе стран (без Великобритании) одобрили заключения по вопросу выхода Британии из сообщества.

«Приняты заключения по Brexit 27 (стран) ЕС», - написал председатель Евросовета Дональд Туск в Twitter.

Как стало известно, саммит ЕС приветствовал достигнутый прогресс в переговорах по Brexit, отметив при этом необходимость достижения договоренности по оставшимся проблемным вопросом. В частности, как подчеркивается в заявлении Евросоюза, серьезные разногласия остаются по Ирландии и Северной Ирландии.

Также Европейский союз призвал Великобританию ускорить работу для прояснения структуры будущего партнерства страны и сообщества. При этом главный европейский переговорщик по Brexit Мишель Барнье подтвердил, что ЕС нацелен на «амбициозное партнерство с Соединенным Королевством по безопасности и торговле».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Евросоюз и Британия должны до октября завершить согласование текста соглашения о Brexit.