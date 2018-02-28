Еврокомиссия опубликовала проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС

28 Февр. 17:37 2018-02-28T17:37:34+03:00

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Еврокомиссия опубликовала в среду проект соглашения о выходе Великобритании из состава Евросоюза. Текст документа представил главный переговорщик Брюсселя по Bexit Мишель Барнье.

Он отметил, что проект теперь будет обсуждаться с остальными 27 членами ЕС. Чтобы ратифицировать соглашение в срок, необходимо закончить переговоры к осени этого года.

Документ состоит из 168 статей и является «полным проектом соглашения о выходе». Он суммирует итог первого раунда переговоров по Brexit, завершившегося в декабре.

«Этот текст не содержит никаких сюрпризов для наших британских коллег. Он включает все позиции, согласованные в декабре», - отметил Барнье.

В частности, речь идет о гарантии прав выходцев из ЕС в Великобритании и наоборот, отсутствии физической границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия, а также о финансовых выплатах Лондона по итогам Brexit. Также проект содержит позицию Брюсселя по переходному периоду, добавил Барнье.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже раскритиковала проект соглашения в ходе выступления в Палате общин британского парламента. По крайней мере в той части, которая описывает открытую границу с Ирландией.

«Проект правового документа, который опубликовала комиссия, в случае его осуществления на практике подорвет общий рынок Великобритании и будет угрожать конституционной целостности Соединенного Королевства путем создания регулирующей и таможенной границы в Ирландском море. И ни один британский премьер-министр никогда не сможет с этим согласиться», - заявила Мэй.

Дело в том, что при отсутствии физической границы в Северной Ирландии, Лондон будет вынужден перенести таможенные барьеры в порты Ирландского моря, разделив тем самым единый внутренний рынок страны.