Власти Москвы заявили, что не имеют отношения к возможной отмене «Дня мертвых» на Красной площади

СЕГОДНЯ 15:38 2018-06-29T15:38:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу в департаменте региональной безопасности Москвы прокомментировали ранее появившиеся в СМИ сообщения об возможной отмене мексиканского «Дня мертвых», который планировалось провести 29 июня на Красной площади. Так, руководитель департамента Владимир Черников отметил, что его ведомство участвовало в согласовании праздника, но к его возможной отмене никакого отношения не имеет.

«Организаторов нужно спрашивать по этому поводу. По нашей линии ничего не предпринималось. Оно согласовано, это мероприятие – День Мексики в "Парке футбола", а дальше там день мертвых, живых - это уже... Мы сейчас никак подключаться не планируем», - сказал Черников в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что 29 июня в Москве устроят мексиканский карнавал «День мертвых». Как отмечалось, в этот день на Красной площади должны собраться тысячи людей в ярких национальных костюмах, при этом центр столицы планировалось украсить арт-объектами в виде огромных скелетов. Однако вскоре ряд СМИ написал о возможной отмене праздника.