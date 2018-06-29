2018-06-29T15:58:59+03:00
В мире

ЦИК Молдавии признал недействительными выборы мэра Кишинева

Таким образом, столица республики на год останется без градоначальника
Дарья ИВАШКИНА
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ЦИК Молдавии признал недействительными выборы мэра КишиневаЦИК Молдавии признал недействительными выборы мэра КишиневаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 29 июня, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии признала недействительными досрочные выборы мэра Кишинева, второй тур которых состоялся 3 июня. При этом повторного голосования не будет: таким образом, молдавская столица на год останется без градоначальника.

Как уточнила председатель ЦИК Алина Руссу, ее ведомство приняло к сведению решение судебной инстанции и признала аннулированными первый, и второй тур местных выборов генерального примара Кишинева.

Ожидается, что теперь голосование состоится летом 2019 года, когда в Молдавии пройдут всеобщие местные выборы, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, во втором туре выборов мэра Кишинева лидер проевропейской партии «Платформа DA» Андрей Нэстасе набрал 52,57% голосов и на пять процентов обошел своего конкурента - Ивана Чебана от Партии социалистов . Однако вскоре суд Кишинева признал результаты голосования недействительными. А 21 июня Апелляционная палата оставила в силе решение суда первой инстанции. При этом 25 июня итоги выборов аннулировала Высшая судебная палата страны.

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