Песков прокомментировал информацию CNN о сирийской сделке Путина и Трампа

СЕГОДНЯ 16:19 2018-06-29T16:19:31+03:00

В Москве не знают, на чем основана идея некой сделки

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что об озвученной телеканалом CNN идее по Сирии президента США Дональда Трампа Кремлю неизвестно. Однако Песков отмечает, что комплексное обсуждение сирийского вопроса все же планируется.

«Я не понимаю на чем зиждется это сообщение CNN, имеет ли под собой что-то эта информация, тут нам ничего не известно, остается только удивляться. Но то, что Сирия комплексно будет обсуждаться, здесь сомнений никаких нет, по Сирии предстоит достаточно обстоятельный разговор», - заключил Дмитрий Песков.

Как сообщали CNN, Дональд Трамп намерен заключить сделку с Владимиром Путиным и вывести войска США из Сирии. По мнению телеканала, в случае договоренности войска Сирии при поддержки России установят контроль над территорией вблизи границы с Иорданией.

Лидеры двух стран договорились о личной встрече, которая состоится 16 июня в Вантае, который является спутником предыдущего предполагаемого места саммита — Хельсинки. Президенты планируют обсудить актуальные вопросы международной повестки дня, а также возможности дальнейшего развития взаимоотношений России и США.